L'Inter accoglie il rinforzo in difesa tanto chiesto da Simone Inzaghi e tanto atteso vista la resistenza di Thomas Tuchel a lasciare partire il ragazzo. Nella giornata di ieri Benjamin Pavard è atterrato a Milano, accolto da un gruppo di tifosi a cui ha risposto subito con un "Forza Inter". Oggi, il giocatore si sottoporrà a tutto l'iter che gli permetterà poi di mettere la firma sul contratto ed unirsi al più presto alla formazione nerazzurra.



LE CIFRE DELL'AFFARE - Quello di Pavard è un investimento importante portato avanti dalla dirigenza nerazzurra, che da giorni aveva trovato l'accordo con il Bayern Monaco per assicurarsi le prestazioni del calciatore francese. Intesa sulla base di 32 milioni di euro tra parte fissa e bonus, che ne fanno non solo il colpo più costoso dell'Inter in questo mercato, bensì il più costoso della Serie A nella finestra attuale. Per lui un contratto quinquennale a 5 milioni di euro a stagione.



8.00 - Alle 8 Pavard si è recato preso l'Humanitas di Rozzano per svolgere le visite mediche. Nel primo pomeriggio, verso le 13, il giocatore è atteso presso il CONI per l'idoneità sportiva, per poi recarsi alle 15 presso la sede dell'Inter dove firmerà il contratto.