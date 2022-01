L'Inter ha per ora bloccato l'addio di Stefano Sensi e non solo per l'infortunio di Correa (con il centrocampista italiano che può giocare all'occorrenza da seconda punta), ma anche per la "grana Barella" per cui è attesa la sentenza della Uefa sul rosso rimediato contro il Real Madrid. Se la squalifica sarà di due giornata, infatti, col Liverpool l'Inter si troverebbe con un problema sia in attacco che a centrocampo.