La Gazzetta dello Sport analizza la sfida tra Inter e Parma e spiega come l'assenza di un centrocampista di qualità sia il problema cronico dei nerazzurri.



“Spalletti conferma il 4-2-3-1, ma schierando un centrocampista, Joao Mario, e non un esterno, alla periferia del tridente. E questo spiega in parte la stitichezza creativa. Cioè, si sa che, dopo il mancato arrivo di Modric (o di uno simile), la costruzione centrale, affidata al solo Brozovic, è la lucuna cronica, strutturale della squadra, confermata anche ieri da un’uscita della palla impacciata e triste. Allora spingi sulle fasce, no? Invece in fascia ci va il portoghese, portato a convergere più che ad affondare”.