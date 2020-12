La difesa nerazzurra ha raggiunto un'intesa perfetta ed è soprattutto per questo motivo che Conte preferisce non ricorrere al turnover nel reparto arretrato. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Tutti, perfino re Lukaku ha diritto a un po’ di riposo. Anche i quattro polmoni di Barella rifiatano. Ma quei tre no, non sono autorizzati. Questa nuova Inter versione campionato, solida e cinica, sta costruendo le sue fortune su un unico, intoccabile trio di difesa: Skriniar-De Vrij-Bastoni titolari nelle ultime 8 consecutive e questa classifica sorridente è una diretta conseguenza. Stanno raggiungendo un grado di intesa che può consentire paragoni arditi: questa nuova SDB è la risposta nerazzurra alla mitologica BBC, la difesa brevettata da Conte alla Juve. Se Skriniar ha ormai mandato a memoria i movimenti della difesa a tre, Bastoni cresce in sicurezza e personalità. In mezzo De Vrij, fresco centenario per presenze nerazzurre, fa la parte del veterano. Insieme fanno dimenticare la grandinata di gol subiti all’inizio e perfino quell’incubo di ottobre chiamato Kolarov”.