Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter, parla a Radio Kiss Kiss Napoli del possibile approdo sulla panchina nerazzurra di Antonio Conte: "Quei colori bianconeri ti restano addosso anche se vai in un’altra squadra. Di primo impatto mi viene da dire ‘Ma perché?’. Poi bisogna mettersi in testa che oggi il calcio è cambiato, se arriva e fa i risultati è chiaro che verrebbe amato dai tifosi".



SU ICARDI - "Forse non lo sa neanche lui che fine farà. Magari lo sa Wanda Nara, anche se penso che alla fine sarà lui a prendere la decisione per il suo futuro. Lo vedrei assolutamente nel Napoli di Ancelotti, se dovessero prendere Icardi vincerebbero lo scudetto. Il Napoli crea tanto, con uno così non li ferma più nessuno".