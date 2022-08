Minuto 88. Simonein pieno stileva all-in e toglie un difensore per mettere l’ennesimo attaccante:. Lo slovacco che, esclusi problemi fisici o turnover, non esce mai si avvia verso la panchina, contrariato.Prende una bottiglietta e la scaraventa per terra,- È infatti superfluo sottolineare come in quello scatto d’ira ci sia tanto di quello che sta vivendo Skriniar. C’è la partita, certo. La frustrazione di non riuscire a. C’è la rabbia per avere concesso un gol, l’ennesimo di questo inizio di stagione, in cui itanto oliati in passato sembrano arrugginiti. C’è la voglia di aiutare la squadra a fare meglio e la scarsa abitudine ad uscire prima del fischio finale. Ma c’è anche, se non soprattutto, un naturale sfogo per la situazione di: con un piede all’Inter, ben piantato, e uno sull’uscio, in direzione- In questi mesi estivi è stato in silenzio, aspettando. La sua volontà però è chiara a tutti:L’accordo di massima con ilc’è, l’offerta ai nerazzurri invece non basta.Una situazione che di certo non lo lascia tranquillo. Il suo rendimento in campo ne risente, la sua stabilità emotiva anche. Tra un paio di settimane anche lui finalmente saprà il suo futuro e metterà la parola fine a. Inzaghi è stato categorico sulla permanenza di tutti i suoi giocatori in rosa,invece è stato più evasivo. I tifosi dell’Inter, e forse Skriniar stesso, sperano che le immagini di lui furente in panchina non siano le ultime con questa maglia…