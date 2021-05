. Manca pochissimo oramai. Con una vittoria a Crotone, oggi pomeriggio, basterebbe un piccolo passo falso dell’Atalanta domani col Sassuolo per essere già aritmeticamente campioni. Così i tifosi si portano avanti per la festa.Tra le maglie celebrative preparate ce ne è anche una, realizzata dai fan della pagina Instagram Inter Daily, con scritto su fondo nero e azzurro:. Ma oggi Conte è l’allenatore dell’Inter, e i tifosi sembrano del tutto conquistati. Come testimonia la maglia sfottò verso una Juve in difficoltà, che lotta per un posto in Champions.