Cinque partite, un solo gol subito. Segnare all'Inter sta praticamente diventando una missione sempre più impossibile, merito di una fase difensiva che vede la partecipazione dell’intera squadra, ma anche dei singoli uomini che completano il pacchetto arretrato e che, conti alla, mano sono costati pochissimo. In quattro delle cinque partite finora disputate in campionato, l’Inter ha terminato il match con zero gol al passivo, è accaduto contro Lecce, Udinese, Milan e Lazio. Numeri strepitosi che confermano come quello compiuto da Ausilio sia un piccolo miracolo nel mondo del calcio odierno, dove appare sempre più complesso comprare a prezzi modici e dove dopo tre partite di fila i prezzi dei calciatori schizzano già alle stelle.



PRECISIONE CHIRURGICA - Il direttore sportivo della società nerazzurra ha contenuto i costi ma pescato i giusti profili, un po’ come aveva saputo fare l’Inter del Triplete, che costruì la propria struttura con i vari Julio Cesar, Maicon, Lucio e Cambiasso, tutti costati poco per il valore che hanno poi rivelato. Ausilio sui centrali è stato chirurgico: prima Skriniar poi de Vrij e in fine Godin, gli ultimi due presi a parametro zero, mentre lo slovacco è costato tra i 15 e i 20 milioni di euro. In parole povere l’Inter ha speso per l’intera propria difesa titolare quanto il Milan per Caldara e molto meno rispetto a quello che la Juve ha investito per de Ligt.



OFFERTE RISPEDITE AL MITTENTE - Acquisti intelligenti e funzionali, uomini e calciatori che Conte, come spesso accaduto nella sua carriera, sta elevando alla potenza. E pensare che sia per Skriniar che per de Vrij sono arrivate offerte altissime: da parte del Manchester per il primo e del Barcellona per il secondo, entrambe rispedite al mittente, con il chiaro scopo di consegnarlo a Conte per lo sviluppo della difesa a tre. Reparto che ad oggi si sta dimostrando il più completo e il più difficile da perforare dell’intera Serie A. E come se non bastasse, superati quei tre pilastri, ci si ritrova di fronte - come ultimo uomo - Samir Handanovic, uno che Julio Cesar ha messo sul podio dei tre portieri più forti al mondo. Lo sloveno è un altro tassello importante a componimento di una retroguardia che sta facendo le fortune dei nerazzurri. Handanovic, Godin, de Vrij, Skriniar: la difesa dell’Inter sta diventando una filastrocca da recitare. Buon segno, dice la storia.