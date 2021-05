I dubbi di, l'incontro prima fissato e poi slittato, la richiesta ai calciatori di tagliare due mensilità, poi il prestito di Oaktree che dà respiro e in mezzo la grande festa scudetto. In casa Inter le ultime settimane sono state sicuramente un saliscendi di emozioni, ma con un orizzonte che, prima dell'intervento dell'adsi prospettava non solo nebuloso, ma praticamente in tempesta. Sì perché quanto fatto dall'amministratore delegato dell'area sport nerazzurra è stata un'autentica lezione di come un dirigente dovrebbe operare in questo clima di incertezza.. È questione di dna e spesso e volentieri la storia nerazzurra si è ripetuta. La situazione legata a Conte ricordava però tragicamente un'estate di qualche anno fa quando sulla panchina nerazzurra sedevagià alla sua seconda esperienza in nerazzurro.sul suo futuro al punto di arrivare ad agosto inoltrato a rassegnare le dimissioni. In quei giorni si rincorsero tanti nomi e alla fine, quando tutte le squadre erano già assestate,salvo poi ritrovarsi costretta ad esonerarlo soltanto 4 mesi dopo. Ecco, quanto messo in atto da Marotta in questi giorni ha evitato e scongiurato tutto questo.ha capito che per non farsi trovare impreparato per eventuali sostituti era necessario accelerare la decisione finale di Conte. Le posizioni inconciliabili hanno spinto l'ad nerazzurri a, ma solo nel caso di un Conte che rimanga effettivamente senza squadra (prima grande mossa). Con la certezza della necessità di un nuovo allenatorcostringendo anche la Juventus ad alzare il forcing e le cifre per non perderlo. Incassato il no del livornese, MarottaOfferta raddoppiata, sì, ma pienamente nel budget e cosun allenatore che ha saputo lavorare tanto e bene anche con organici inferiori a quello attuale nerazzurro, che gioca con un modulo che ben si sposa a quello lasciato in eredità da Conte e che potrà lavorare fin dall'inizio del ritiro estivo per ripartire subito con le marce altissime.