Il presidente dell'Inter Steven Zhang rimarrà in Italia fino ai primi giorni di febbraio quando in Serie A si chiuderà il mercato. La missione è quella di concludere tutte le operazioni fondamentali per il proseguo della stagione prima della ripartenza per la Cina. quali sono? Principalmente i rinnovi di contratto della dirigenza (Marotta, Ausilio, Antonello e Baccin) e poi quello di Marcelo Brozovic dando anche una piccola speranza di operatività sul mercato in entrata.