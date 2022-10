Il PSG proverà un nuovo affondo per Skriniar a gennaio, è quanto riporta l'Equipa.



"Campos non ha rinunciato ad acquistare Skriniar, in scadenza di contratto a giugno 2023, che non ha ancora prolungato e può giocare indifferentemente centrale destro e sinistro. L'Inter, che l'estate scorsa ha rifiutato di venderlo a 60 milioni di euro (bonus inclusi) perché ne chiedeva 80, sperava di sfruttare questi quattro mesi per convincere il colosso slovacco a impegnarsi in un nuovo contratto. Per il momento la missione non è riuscita. E il Psg potrebbe interferire. È allo studio un'offerta compresa tra 25 e 30 milioni di euro (bonus inclusi) per portare Skriniar a Parigi da gennaio. Dopo aver annunciato perdite per 140 milioni di euro nella stagione precedente, la società nerazzurra potrebbe essere costretta a cedere per non perdere il giocatore a zero".