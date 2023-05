Intervistata da Diva e Donna, Gaia Lucariello, moglie del tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, elogia le doti caratteriali di suo marito, bravo nel saper gestire le pressioni che il mondo del calcio inevitabilmente gli mette addosso.



"Stare con Simone è bello ma faticoso, lo stress è alle stelle, ogni partita è un esame per noi. In tredici anni con lui sono invecchiata di ventisei anni. Io non ho la capacità che ha Simone di restare tranquillo. È la sua grande forza, ha molte pressioni, le sente, eccome se le sente ma riesce a gestirle. Del resto a 18 anni era già un calciatore professionista, a 34 anni ha iniziato ad allenare ed è abituato alle pressioni. La sua più grande qualità? Saper sdrammatizzare. Gli interisti ora si aspettano la Coppa? Il Manchester City è fortissimo, sono una squadra di alieni. Simone aveva previsto che avrebbero vinto la semifinale con il grande Real Madrid 4 a 0 e così è stato. Ecco, Simone li conosce bene”