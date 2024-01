Inter, la mossa che avvicina Zielinski: trattativa avanzata, le cifre dell’affare

Redazione CM

Ancora un no. Di nuovo. Piotr Zielinski scuote la testa, non vuole rinnovare il contratto in scadenza col Napoli. Prima ha fatto muro di fronte a un’offerta da 4,5 milioni di euro a stagione per 4 anni, poi ha respinto un triennale da 5 milioni con clausola rescissoria di 20. Il giocatore sente che la sua esperienza in azzurro è finita, e l’Inter è pronta ad affondare il colpo.



INTER-ZIELINSKI, LE CIFRE - Già da tempo i nerazzurri si sono portati avanti per il centrocampista polacco, l’idea della dirigenza è quella di bloccarlo subito a zero per averlo a Milano nella prossima stagione. Dopo il lavoro degli ultimi mesi i dialoghi sono arrivati in una fase avanzata: l’Inter a Zielinski ha proposto un contratto di quattro anni a 4,5 milioni a stagione più bonus.



LA JUVE SU ZIELINSKI - Il no di oggi del giocatore al rinnovo col Napoli ha dato ancora più fiducia all’Inter, che ora sta pensando di accelerare per chiudere definitivamente i discorsi. L’obiettivo è mettersi definitivamente alle spalle la Juventus, Cristiano Giuntoli conosce bene Zielinski e il suo entourage, sta cercando un centrocampista con le sue caratteristiche e nei mesi scorsi ha avuto qualche contatto con l’agente. L’Inter però è nettamente in vantaggio. Zielinski ha aperto al trasferimento in nerazzurro, le parti sono al lavoro in una trattativa che oggi è in fase avanzata.