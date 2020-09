spesso e volentieri non riescono a sbocciare per i motivi più disparati. Ci sono giocatori non adatti tatticamente agli schemi di chi siede in panchina, ci sono giocatori che hanno comportamenti fuori dai limiti tollerabili dal tecnico e poi c'è chi, tecnicamente, non è al livello richiesto da chi sceglie i giocatori da mandare in campo. Ma se queste sono le problematiche comuni che portano un allenatore ad escludere un giocatore,Tatticamente può giocare sia da mezzala che da trequartista e lo stesso Conte ha adattato il suo schema per lui. Fuori dal campo non dà alcun problema e tencicamente, beh, tecnicamente un giocatore come lui non si discute. E allora?- Lo stile di allenatore che Antonio Conte rappresentaL'allenatore salentino vuole calciatori che" agli avversari, "" per 90 minuti, rendano le partite "" e rispondano "". Per poter portare avanti questo genere di missione servono giocatori che hanno voglia e soprattutto bisogno di lottare per esprimersi al meglio. Una caratteristica che un giocatore "", di "" pura e "" come Eriksen fatica ad avere.Mondi inconciliabili dicevamo, ma era davvero così impossibile prevederlo? Nessuno mette in discussione né il livello internazionale del centrocampista danese, né i risultati ottenuti da Antonio Conte che, per caratteristiche, ricorda molto quel José Mourinho che all'Inter ha lasciato un segno indelebile e che, senza colpo ferire, ha acconsentito all'addio di Eriksen dal Tottenham. Proprio l'ex-Special One ha però confermato in un video "rubato" dal documentario sugli Spurs, il motivo per cui ha liberato il danese, che è (non a caso) lo stesso per cui sta facendo fatica all'Inter:Questione né di tattica, né di tecnica, né di comportamenti sbagliati. Solo ed esclusivamente "cattiveria". Riuscirà Eriksen a far cambiare idea a Conte? Se non ci riuscirà l'alternativa a un altro anno da riserva sarà soltanto la cessione.