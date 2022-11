Il prossimo rinforzo per la difesa interista potrebbe essere molto vicino, almeno geograficamente.I due dirigenti stanno valutando diversi profili e parametri e, come riportato da Tuttosport, l’ultima idea è quella che porta a- Il centrale granata rappresenta una soluzione gradita al club di Viale della Liberazione per molti fattori. Anzitutto, avendoci giocato dal 2018. È esperto, pronto all’uso e, un must per l’ex allenatore della Lazio. Un coltellino svizzero, una risorsa che farebbe comodo a una difesa che nella prossima stagione potrebbe essere molto diversa da quella attuale. Sono tanti infatti i difensori interisti ad andare, la stessa situazione contrattuale di Djidji. Il torinista classe 1992 potrebbe essere un parametro zero tra qualche mese e, come trapela dagli ambienti vicini alla società di Cairo,La volontà di continuare insieme c’è, da ambo le parti, ma la distanza tra offerta e richiesta è ancora tanta. Una discrepanza che apre la possibilità di un’- È già partito un primo sondaggio per il giocatore che potrebbe allungare le rotazioni. I nerazzurri però dovranno guardarsi da una folta concorrenza. Su di lui ci sono ilin Championship ein Belgio. Juric lo apprezza molto ma non gli sta concedendo tanti minuti (sono 1076'), altro motivo per cui già a gennaio, a prezzo di saldo, potrebbe lasciare Torino dove è chiuso da profili più giovani come Buongiorno e Schuurs.ci sta pensando seriamente.