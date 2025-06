Inter, la nuova maglia 2025/26: esordio al Mondiale per Club, scritta stilizzata e inserti azzurri. Lautaro, Barella e Dimarco in foto

(foto Inter.it)confermando le anticipazioni delle ultime settimane. La maglia ha un design particolare convisibile nelle righe di colore più scuro tendenti al nero, ma non completamente black. Confermata la presenza dei tre sponsor betsson.sport, Gate/io sulla manica e u-Power sul retro oltre al logo nike e il logo Inter con le due stelle. Tutti gli elementi extra sono colorati in

I testimonial del lancio sono tre baluardi della rosa che da tempo vestono e difendono i colori nerazzurri. Nella campagna di lancio ci sono infatti il capitano Lautaro Martinez, il vice-capitano Nicolò Barella e Federico Dimarco.L'esordio della nuova maglia avverrà al Mondiale per Club Fifa nella seconda partita

FC Internazionale Milano e Nike lanciano oggi la Maglia Home per la stagione 2025/26, che rende omaggio all’identità del Club nerazzurro. La nuova jersey presenta un design altamente innovativo che gioca sul confine tra visibile e invisibile: sul fronte le iconiche strisce nere e blu vengono infatti modellate per creare la scritta INTER, abilmente celata tra i motivi grafici della maglia e che può essere colta solo da chi osserva con attenzione. Questa narrazione visiva stratificata parla da un lato ai tifosi - che ritrovano nella nuova maglia l’essenza del Club nerazzurro - e propone allo stesso tempo uno stile capace di aprirsi al mondo e conquistare una nuova generazione di appassionati, sempre più numerosa e internazionale"

"La collezione Match unisce dettagli di design autentici e una tecnologia leggera ad asciugatura rapida che mantiene la pelle fresca e regala comfort in campo. La tecnologia Nike Dri-FIT ADV unisce tessuto traspirante e caratteristiche tecniche avanzate per mantenere la pelle asciutta nel massimo comfort. Sviluppato in base ai dati ricavati dai test sugli atleti, il tessuto a trama aperta consente di mantenere una freschezza costante quando il gioco entra nel vivo. La maglia è realizzata in poliestere riciclato e il design autentico è lo stesso indossato dalle star in campo. È possibile personalizzare la maglia con nome e numero del giocatore preferito e aggiungere le patch della Lega Serie A 2025/26 o Champions League sulla manica".

ECCO TUTTE LE IMMAGINI E I DETTAGLI DELLA NUOVA MAGLIA