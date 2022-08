Dopo tante entrate è tempo delle cessioni in casa Inter. La società nerazzurra ha registrato l’addio di Valentino Lazaro, passato al Torino, e soprattutto la rescissione consensuale con Alexis Sanchez, costata al club una sostanziosa buonuscita. Dopo queste operazioni minori potrebbe essere la volta di un’uscita pesante e nelle ultime ore si stanno facendo insistenti le voci di un interessamento delle big di Premier per l’olandese Denzel Dumfries. Secondo i betting analyst l’addio del laterale destro di Inzaghi entro il 31 agosto è sempre più probabile, con la quota scesa a 2,20 rispetto al 2,85 della scorsa settimana. Discorso inverso invece per Nicolò Barella, elemento di forza della mediana nerazzurra e sempre più al centro del progetto del club tanto che una sua partenza entro la fine del calciomercato estivo si gioca a 12 volte la posta.