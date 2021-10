La sfida contro la Lazio ha evidenziato una lacuna dell'Inter, è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“In Champions però l’Inter non può sbagliare: martedì è una gara senza appello. E Inzaghi ha bisogno del Lautaro migliore. In generale, l’allenatore ha necessità di ritrovare la brillantezza di un attacco spentosi all’improvviso, senza neppure Sanchez come alternativa. Serve il miglior Dzeko, finito ingabbiato nella rete di Luiz Felipe. È probabile che proprio da Dzeko-Lautaro voglia ripartire. Ma chissà che la partita di ieri non rinforzi l’idea di cercare una punta a gennaio: l’occasione Jovic è lì, pronta per essere colta. Dzeko non ha alternative in rosa e quando cala di rendimento, come ieri, per Inzaghi sono dolori”.