Finalmente la data del famigerato recupero del match non disputato all'Epifania: mercoledì alle 20:15 l'Inter farà visita al Bologna al Dall'Ara e sparirà ogni asterisco dalla corsa scudetto. Tante ironie si sono sprecate sui nerazzurri, che con la partita giocata così in avanti verso fine stagione si sarebbero trovati davanti un avversario appagato con la pancia piena.



Tuttavia, certe ultime uscite del Bologna smentiscono le malelingue. In particolare colpiscono i pareggi imposti a Milan e Juventus. Se due indizi fanno una prova, un interruttore si è accesso nella squadra temporaneamente affidata a Miroslav Tanjga: quando c'è da tirar fuori... l'orgoglio (per non usare altri termini che sarebbero più vicini al temperamento di Sinisa Mihajlovic) l'organizzazione e la grinta felsinea possono mettere in crisi chiunque in Serie A.



E considerando che il fondamental fulcro Marko Arnautovic torna dopo aver scontato un turno di riposo forzato causa squalifica con l'Udinese, ci sono tutte le carte in regola per pensare a un Bologna che non "regalerà" niente all'Inter. Se vorranno affermare in maniera netta il primato in classifica sui cugini rossoneri, sul Napoli e sulla Juve, gli uomini di mister Inzaghi non potranno accontentarsi del compitino da favorita.