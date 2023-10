Quella dell'Inter sulla Roma è stata una vittoria meritata, figlia della superiorità dei nerazzurri e non dell'atmosfera che si è creata a causa del ritorno di Lukaku. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Sulla legittimità della vittoria dell’Inter c’è poco da discutere. La Roma ha tirato per la prima volta in porta al 66’, quando Cristante di testa ha impegnato Sommer; è rimasta l’unica conclusione dei giallorossi nello specchio. Non sono stati fischi e fischietti anti-Lukaku a condizionare la squadra dello squalificato Mourinho (che ha seguito il primo tempo dalla tribuna stampa), semmai la superiorità totale dei nerazzurri: Inzaghi aveva più qualità, più soluzioni e più alternative, è vero, ma ha anche trovato di fronte un avversario che non ha mai, proprio mai provato a giocarsi la partita”.