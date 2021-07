Le competizioni per le nazionali si sono ormai concluse e per tutti i calciatori impegnati con le proprie selezioni ora è tempo di meritate vacanze. L'Inter riavrà soltanto all'ultimo Bastoni, Barella e Lautaro Martinez rispettivamente campioni d'Italia e del Sud America. Tre ragazzi con destini e futuri differenti perché se per il primo il rinnovo è già stato ufficializzato, per il secondo il progetto c'è ma resta ancora sullo sfondo, è per il terzo che oggi il club nerazzurro sta giocando la partita più importante.sia per lo scudetto vinto con Antonio Conte in nerazzurro, sia per la Copa America vinta con l'Argentina dopo quasi 30 anni di astinenza. L'attaccante originario di Bahia Blanca oggi vale tanto,e in cui è presente una clausola rescissoria da 111 milioni.I discorsi per provare a blindarlo erano partiti e avevano trovato una prima quadra prima del cambio di agente e del passaggio allo stesso procuratore del già salutato Hakimi. Allora si parlava di 4,5 milioni più bonus a salire, maSu di lui ci sono sempre le attenzioni di Atletico e Real Madrid, ma offerte concrete non ne sono arrivate. Toccherà all'Inter capire come e fin dove spingersi per lui. Rinnovo o mercato? La partita più importante dell'Inter passa oggi da qui.