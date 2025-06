Inter, la paura dell'ignoto: il destino di Inzaghi apre scenari impensabili

per allungare un matrimonio che, guardando ai fatti e per certi versi alle rispettive convenienze, ha rappresentato un momento di grande crescita per entrambi.Anche in ambito internazionale, conseguendo traguardi al di là di ogni più rosea aspettativa. Che non possono essere spazzati via di un colpo dall'incredibile epilogo della finale di Monaco e dall'amara conclusione di questa stagione.Come recita il vecchio adagio,Tra i vari profili che sono finiti in queste sul suo taccuino e su quello del direttore sportivo Piero Ausilio ci sono i nomi di allenatori giovani e di talento, che tuttavia non si sono mai cimentati in un contesto ben più probante come quello di una big ed in particolare di una squadra come l'Inter reduce da due finali di Champions League negli ultimi tre anni e di uno Scudetto conquistato.Ma(primo candidato alla panchina nerazzurra), evidenziati nelle ultime ore su Calciomercato.com,Un'Inter che intende programmare investimenti a più ampio raggio, con un occhio rivolto più alla prospettiva che all'immediato. Con inevitabili ragionamenti e qualche perplessità sulla capacità di raggiungere gli stessi picchi di rendimento toccati nelle ultime quattro stagioni sotto la direzione di Simone Inzaghi., andando anche oltre gli "imprevisti", come la rinuncia forzata a pedine importanti per esigenze di bilancio. Anzi, il paradosso è che proprio nell'arte dell'improvvisazione" messa in piedi da Marotta, Ausilio e dallo stesso Inzaghi siano nati alcuni dei capolavori più belli e memorabili della recente storia nerazzurra. Perdere per strada uno degli artefici di questo ciclo si porta invece dietro un peso ben diverso, quello di una rinuncia dalle conseguenze ad oggi ancora ignote. E che per questo suscitano più di un pizzico di paura.