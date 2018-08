A Bologna, l'Inter, trovava il primo stop della scorsa stagione. Da Bologna, la nuova Inter di Spalletti, vuole ripartire dopo le prime due non esaltanti giornate. Questo è quanto scrive la Corriere dello Sport.



“A Bologna un anno fa arrivava il primo stop della stagione, dopo quattro vittorie e un bottino di dieci gol. Stavolta, al contrario, bisogna necessariamente che l'Inter fissi il momento della svolta. Cioè quello della prima vittoria. Perché passare la sosta a leccarsi le ferite non è il migliore degli auspici in vista della Champions League”.