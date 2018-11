Il processo di crescita avviato da Luciano Spalletti prevede che l'Inter, nel tempo, diventi una squadra che sappia tenere in mano il pallino del gioco. Un processo avviato ma non ancora digerito e l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport evidenzia come contro Tottenham e Barcellona i nerazzurri non siano riusciti a soddisfare i desideri del tecnico toscano.



“Accontentarsi del pareggio potrebbe essere un atteggiamento pericoloso, non è questo l’approccio giusto. Di più: se il Tottenham gestisce il pallino del gioco, può diventare difficile per chiunque». Parole e musica di Luciano Spalletti, Wembley Stadium, 24 ore prima della partita. Spalletti che più o meno aveva detto le stesse cose prima delle due sfide con il Barcellona. Al netto del risultato e di avversari diversi anche dal punto di vista tattico, dal palcoscenico nerazzurro è venuta fuori sempre un’altra messa in scena rispetto all’immaginario dell’allenatore. Anche a Londra l’Inter non è riuscita ad avere il pallino del gioco in mano, lo dimostra il 48% di possesso palla, ancora una volta dunque in misura inferiore rispetto agli avversari”.