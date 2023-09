Intervenuto a Radio Serie A, l'ex allenatore di Palermo e Perugia, Serse Cosmi, fa la propria previsione su quella che potrebbe essere Inter - Roma, gara prevista in calendario per il 29 di ottobre.



"Se vai a Milano con pochi punti, l’Inter ti mangia! La classifica incide per tutti, anche per le grandi squadre. Adesso la Roma è nella situazione che deve fare tanti punti prima di andare a Milano. Il campionato mi sta piacendo perché proprone sempre qualcosa di nuovo".