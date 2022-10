Avere losul petto di una maglia senza sponsor, non sempre può bastare per confermarsi ad alti livelli e anzi, quello che sta accadendoè un caso più unico che raro., del ribadire una prepotenza sfociata l'anno scorso nella vittoria del titolo e in un mercato che ha portato alla cessione di un talento comea cifre monstre al Chelsea,per i nerazzurri che hanno iniziato malissimo la stagione.E se la vittoria è arrivata in Europa, in Italia i nerazzurrini stanno arrancando a ritmi da. 3 punti conquistati finora, frutto di 3 pareggi di cui l'ultimo oggi contro l'Atalanta per 1-1 (gol di Pio Esposito) in rimonta, e penultimo posto in classifica cheche anche l'anno scorso, nonostante la vittoria dello scudetto finale, era partito ad handicap trovando poi soltanto a stagione in corso le giuste contromisure di una gestione non semplice. Va detto che, in estate,se non tutto, dell'ossatura della squadra campiona d'Italia con i soli Fontanarosa e Zanotti (spesso aggregati in Prima squadra) rimasti a disposizione., con una linea difensiva che sbanda costantemente e un centrocampo propositivo, ma che fatica a mettere gli attaccanti nelle condizioni di far gol. In sostanza manca tanto se non tutto, di un'idea di gioco concreta ed è qui che Chivu diventa responsabile e, di conseguenza, sotto esame. E pensare che soltanto 7 giorni fa l'Inter ha vinto il premio come miglior settore giovanile 2022 da parte dell'Eca. Un'ulteriore strumento di pressione per un squadra che oggi è in crisi nera.