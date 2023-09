Il passo falso della Juventus è un’occasione troppo ghiotta per gli uomini di Simone Inzaghi, che domani alle 12.30 se la vedranno contro l’Empoli, fresco dell’ avvicendamento in panchina, con Andreazzoli che ha preso il posto di Zanetti. L’Inter ha la possibilità di scappare a 5 punti dai bianconeri e rimettere il Milan a tre lunghezze, ma sarà necessario ritrovare quegli automatismi che invece sono mancati in Champions, quando più di un uomo ha tradito le aspettative: da Bastoni e Barella ad Arnautovic e Asllani, sono stati molti i nerazzurri che a San Sebastian hanno giocato al di sotto delle loro possibilità, aggrediti da una Real Sociedad spinta dall’entusiasmo contagioso dell’Anoeta.



6 CAMBI DI FORMAZIONE - Al Carlo Castellani - Computer Gross Arena, l’Inter dovrà scendere in campo con un approccio decisamente diverso. Inzaghi non rinuncerà al turnover, anzi, saranno sei i cambi di formazione rispetto alla sfida di Champions. Da segnalare il ritorno di Calhanoglu in cabina di regia e la seconda titolarità consecutiva di Benjamin Pavard, che a San Sebastian era stato tra i pochi a portare a casa una prestazione sufficiente. Riposeranno anche Dumfries e Barella, al posto di quest’ultimo, ci sarà Frattesi.



LA PROBABILE - (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.