La vittoria dell'Inter contro la Cremonese non ha ancora del tutto eliminato la delusione dopo la sconfitta con la Lazio. La vera risposta Inzaghi la avrà nel derby contro il Milan in programma sabato alle 18:00. I nerazzurri dovranno fare a meno di Romelu Lukaku, che salterà la sua seconda - e non ultima - partita consecutiva dopo il problema all'adduttore. Per il resto, il tecnico ex Lazio dovrebbe avere tutta la rosa a disposizione, anche se i ballottaggi non mancano.



Sono tre i dubbi che Inzaghi si porta dietro; il primo riguarda la difesa e in particolare Bastoni. Il classe 1999 è tornato ad allenarsi in gruppo oggi e si gioca il posto dal primo minuto con Dimarco. Sempre nella zona sinistra del campo, solo uno tra Darmian e Gosens partirà titolare, con l'italiano favorito. Infine, il grande ballottaggio in attacco, con Dzeko e Correa che si contendono la maglia affianco a Lautaro Martinez, intoccabile.



LA PROBABILE FORMAZIONE



INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Virj, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Darmian; Lautaro, Dzeko.