Subito Yann Sommer tra i pali dell’Inter per l’amichevole contro il Salisburgo in programma oggi alle 19. Secondo quanto riportato da Sky Sport, ci sarà l’esordio del nuovo portiere titolare nerazzurro. In difesa pronti Darmian, de Vrij al posto dell’infortunato Acerbi e Bastoni. A centrocampo, spazio a Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan, con Dumfries e Dimarco sulle fasce attesi dal 1’. In attacco, vista l’assenza di Lautaro Martinez per un lieve sovraccarico muscolare, pronti Correa e Thuram.