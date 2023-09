più o meno. Perché l'di Simone, fino a questo momento, ha girato a memoria, ottenendo tre vittorie su tre senza subire neppure un gol. Eppure, la pausa Nazionali potrebbe scombinare gli equilibri cementati nelle prime tre settimane di Serie A, portando un importante rientro, quello diin difesa, mettendo in mostraautori entrambi di doppiette con Italia e Austria, e costringendo i sudamericani a faticose trasferte da cui, per esempio, è tornato solo ieri.- Difficile, comunque, che Inzaghi si privi del suo capitano nella partita più importante della prima parte di stagione., che ha segnato anche lui con la Francia in questi giorni. Sulle fasce intoccabili, nel mezzocon, dietroe in porta- Uno è un dubbio serio: il titolare sarebbe. Si decide domani, è corsa al dettaglio. Più sbilanciate le quote per il braccetto destro, conavanti su Pavard. Il francese sente molto la partita con i grandi amici Giroud e Theo Hernandez, ma sarebbe un azzardo molto grande lanciarlo per l'esordio dal 1' contro Leao nella stracittadina.: Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.