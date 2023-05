Squadra che vince non si cambia, assioma tanto vecchio quanto attuale nel calcio. E tanto caro anche a Simone Inzaghi, che di fatto ha costruito un’Inter da campionato e una da Champions, una linea guida semplice e coerente, apprezzata anche dai calciatori. Prova ne sia Romelu Lukaku, che dopo la doppietta rifilata al Sassuolo si è immediatamente messo a disposizione di allenatore e compagni, seppur con una voglia matta di giocare il derby: “ Viene prima l’Inter”, ha spiegato Big Rom.



ARMA A DOPPIO TAGLIO - Cambi scientifici, quelli di Inzaghi. Nessuna sorpresa, che insieme può significare sia pregi che difetti, perché da una parte ci sono le sicurezze acquisite, dall’altra le contromisure dell’avversario, che certe cose finisce per aspettarsele e studiarle. Quest’ultimo aspetto però non sembra preoccupare Inzaghi, che domani scenderà in campo con la stessa formazione dell’andata. Otto cambi rispetto all’ultima di campionato, così la coppia offensiva tornerà ad essere quella composta da Dzeko e Lautaro, mentre a centrocampo Calhanoglu è pronto a mettersi in cabina di regia, con Barella pronto a indossare nuovamente l’elmetto.



LA PROBABILE (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro.