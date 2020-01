Lo scambio saltato tra Spinazzola e Politano potrebbe non aver determinato l’interruzione totale dei dialoghi tra Inter e Roma, almeno per il momento. L’ex Sassuolo è tornato molto deluso dalla capitale e ha parlato con la società nerazzurra ricevendo in cambio una promessa. Marotta proverà a venderlo al fine di guadagnarne ricavi utili al bilancio ma se non dovesse riuscirci, allora farà un passo verso Politano e verso la Roma, che non si è ritirata dalla corsa.



UNA NUOVA STRADA - C'è la possibilità di riaprire tutto con un prestito e diritto di riscatto. Politano ha nuovamente palesato quello che è il suo desiderio, ovvero quello di raggiungere al più presto la capitale per legarsi alla società giallorossa, anche con la formula sopracitata, perché è convinto di riuscire a convincere Fonseca e guadagnarsi il riscatto a giugno. La trattativa tra Inter e Roma, quindi, non è ancora conclusa, ci sono margini per riaprire il trasferimento di Politano senza l’inserimento di Spinazzola nella trattativa. Una possibilità tenuta viva soprattutto dall’entourage del calciatore, dato che la Roma è ancora molto innervosita per via dello scambio saltato.