Alexis Sanchez si racconta. Il nuovo attaccante dell’Inter ha rilasciato una lunga intervista al canale ufficiale del club.



Sei tornato in Italia dopo Liga e Premier, come è diverso il calciatore e l’uomo Sanchez oggi rispetto a quello che ha lasciato l’Udinese qualche anno fa?

"Ha la stessa voglia di vincere qualcosa e giocare a calcio, voglio essere felice. Qui i compagni sono bravi, Lukaku già lo conosco, sono qui per lottare per vincere i trofei".



Cosa ti hanno insegnato Liga e Premier?

"La Premier è fisica, si deve correre, sono tutti grossi, forti fisicamente. C’è tanta intensità".



Per questo fanno bene in Europa le squadre inglesi?

"Potrebbe essere, è un calcio diverso, come l’italiano e come la Liga, io li ho provati tutti".



Tre nomi: Asamoah, Handanovic e Lukaku, che hanno già fatto parte della tua carriera, che ragazzi sono?

"Asamoah non parlava tanto ad Udine, invece ora parla di più. Un bravo ragazzo, una bella persona. Handanovic è un vero capitano, un leader, che ci carica sempre prima della partita e vuole fare gruppo. Lukaku l'ho conosciuto a Manchester: parliamo spesso, andiamo a cena insieme, è un mio amico. Ma anche Candreva conosco dai tempi di Udine”.



Quanta voglia hai di giocare con i colori dell’Inter?

"Tanta, voglio far bene, voglio vincere qualcosa. Dobbiamo lottare, stare insieme e alla fine è questo ciò che conta. È questo il segreto per raggiungere gli obiettivi: l'unione di spogliatoio".



Il girone di Champions è importante

"Credo che sarà un’occasione speciale contro il Barcellona, ho vinto tanto li. Sarà una partita difficile, ma dobbiamo avere fede, abbiamo i giocatori per vincere, andremo a lottare".



Un messaggio o una promessa ai tifosi dell’Inter

"Faremo di tutto per arrivare il più lontano possibile e vincere qualcosa. Io sono qui per vincere”.