Tiago Djalo è considerato dall'Inter il profilo ideale per il reparto difensivo nerazzurro. Da Viale della Liberazione, è pronto un contratto da 2/2,5 milioni di euro a stagione per il centrale, che arriverebbe a parametro zero dopo essersi svincolato dal Lille. Una proposta per battere la folta concorrenza di Barcellona, Juventus e PSG.