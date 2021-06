Un giocatore che, per caratteristiche tecnice e atletiche, potesse rappresentaree che si sposasse bene con un giocatore dalle caratteristiche particiolari come Lautaro Martinez. I ripetuti tentativi per Olivier Giroud e la suggestione Dzeko nell'estate 2019 sono ormai lontani ricordi, ma l'assenza di un calciatore di questo tipo rimane- Un'esigenza tecnica che difficilmente si sposa con iper questa finestra di mercato, nella quale Steven Zhang ha chiesto a Marotta e Ausilio di registrare un attimo piuttosto importante, oltre ad adoperarsi per una significativa riduzione dei costi. Ecco perché,Due calciatori giovani, reduci da un'annata estremamente sottotono maSe la punta napoletana, che rientra dal doppio prestito alla Spal e al Venezia, è un elemento che pesa poco o nulla sulle casse nerazzurre e la cui eventuale partenza genererebbe una plusvalenza pulita per l'Inter,acquistandone pure il cartellino a titolo definitivo.- Marotta e Ausilio sono al lavoro su più fronti e quello relativo alla cessione dei calciatori sacrificabili sarà quello più caldo di qui alle prossime settimane. Con la conferma di Lukaku e Sanchez e quella, ad oggi, di, l'Inter si ripresenterebbe ai nastri di partenza del prossimo campionato ancora con un reparto offensivo di tutto rispetto, ma i, pronto alla definitiva consacrazione dopo l'ottima stagione disputata agli ordini di De Zerbi e la chiamata in Nazionale per l'Europeo. La società emiliana, che sacrificherà Locatelli e forse qualche altro big per il proprio bilancio, lo ritiene assolutamente incedibile per questa estate. L'Inter per il momento osserva, in vigile attesa. Prima però c'è un'urgente necessità di fare cassa: solo così può essere risolta l'annosa questione della quarta punta.