Il mondo del calcio guarda alla Super Lig turca dove l'arbitro Halil Umut Meler è stato aggredito e malmenato dal presidente Faruk Koca e da alcuni tifosi, al termine della gara tra Ankaragucu-Rizespor, fatto che ha portato alla sospensione del campionato.



A commentare l'accaduto c'è il centrocampista dell'Inter Calhanoglu che sui social ha scritto: "Sono ancora sotto shock per quello che ho visto. Condanno l'attacco al signor Halil Umut Meler. Tali eventi appaiono come un colpo non solo per un arbitro, ma anche per le fondamenta dell’umanità".