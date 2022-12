L'ascesa di Marco Carnesecchi, ormai stabilmente portiere titolare della Cremonese, potrebbe spingere Ionut Radu lontano dallo Zini già a gennaio.



Il 25enne romeno, arrivato in grigiorosso in estate in prestito dall'Inter, reclama legittimamente maggior spazio e potrebbe essere disposto anche a scendere in Serie B pur di ottenerlo. Questo almeno è quanto spera la Reggina, club alla ricerca di un estremo difensore di spessore ed esperienza per tentare la sua scalata alla A.



Secondo quanto scrive Tuttosport i calabresi potrebbero sfruttare gli ottimi rapporti esistenti con l'Inter per battere la concorrenza e convincere Radu a sbarcare alla corte di Pippo Inzaghi.