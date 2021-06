In attesa dicome nuovo allenatore (probabilmente domani),. Una delleha sempre costruito con successo le sue squadre è quella di avere un. E' accaduto alla Sampdoria, alla Juventus e, ora, in nerazzurro. Ladeve essere una garanzia, e così sarà, nei piani dell'ad dell'Inter, anche nella prossima stagione., per permettere di creare una continuità fra l'Inter vincente di Antonio Conte e la nuova Inter, affidata all'allenatore in uscita dalla Lazio per continuare un ciclo vincente. E' per questo motivo che, a fronte di necessità di bilancio inderogabili, gli elementi 'sacrificabili' sono stati individuati fra quelli (pur importanti) che fanno comunque da contorno al perno intorno al quale ruota la squadra. E in questo senso,rispetto ad altri.Per dirla in altri termini, ci sono giocatori più incedibili di altri. Il primo fra questi è, con quale Inzaghi è già entrato in contatto, il secondo è, anima e cuore dell'Inter, il terzo è, che Inzaghi conosce bene e sul quale si basano gli equilibri della difesa nerazzurra. E poi c'è, che anche a fronte di qualche errore durante la stagione, è pur sempre il portiere meno battuto dell'ultimo campionato. E soprattutto è il capitano, un altro elemento di certezza e di continuità di cui non fare a meno in un momento storico come questo.