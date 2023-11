L'Inter guarda al mercato di gennaio alla ricerca di possibili occasioni e per l'attacco il nome che torna di prepotenza resta quello di Mehdi Taremi. L'attaccante iraniano è in scadenza a fine stagione con il Porto e potrebbe arrivare a giugno a parametro zero, ma per liberarlo già a gennaio il club portoghese secondo Tuttosport non scenderà sotto i 10 milioni di euro di valutazione.