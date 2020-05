Antonio Conte chiede quattro punte vere per la prossima stagione. L'unica certezza è Romelu Lukaku, mentre Alexis Sanchez tornerà a Manchester. Possibile addio anche per Sebastiano Esposito, che verrà mandato in prestito, mentre il futuro di Lautaro è un rebus. Ecco perché, secondo il Corriere dello Sport, in caso di partenza del Toro non basterebbe il solo Mertens come rinforzo.