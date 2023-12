Ultimi accorgimentin vista di una partita decisiva in Champions League. Rifinitura ad Appiano Gentile per l'Inter di Simone Inzaghi, che domani sera a San Siro - ore 21 - ospita la Real Sociedad: in palio c'è la vetta del gruppo D, squadre appaiate a 11 punti (entrambe già qualificate agli ottavi) con i baschi in vantaggio per differenza reti. Tutti gli aggiornamenti e le immagini dalla seduta dei nerazzurri.



12.20 - Inizia l'allenamento dell'Inter, regolarmente in gruppo Cuadrado. Alle 15 è prevista la conferenza stampa di Inzaghi.