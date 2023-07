La notizia era arrivata dall’Argentina. L'Arabia Saudita bussa alla porta di Lautaro Martinez. Una della formazioni interessate all'attaccante dell'Inter sembra essere l'Al-Hilal che avrebbe raccolto solo informazioni nelle quali però si sarebbe parlato anche di stipendio. All'argentino, qualora avesse accettato, avrebbe addirittura offerto la cifra monstre di 60 milioni di euro a stagione. Come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che fa luce sulla vicenda, l'entourage avrebbe rispedito al mittente l'offerta con il giocatore che si sente nerazzurro al 100% e con la responsabilità della fascia di capitano al braccio. Non solo. Il club di viale della Liberazione ritiene Lautaro imprescindibile stabilendo il valore di 150 milioni. Sotto quella cifra non si tratta minimamente.