Dagli studi di Sky Sport, Gianluca Di Marzio non esclude che Lautaro Martinez possa comunque andare al Barcellonanelle prossime settimane dall'Inter: "In questo momento la trattativa per Lautaro non si è sbloccata e rimane ferma. Ma se mi chiedete: Lautaro resta? Io non metto la mano sul fuoco sul fatto che sia il centravanti dell'Inter nel 2020/2021, ecco".