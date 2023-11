Nuova Inter, stesso Inzaghi. Simone si guarda indietro e sorride ripensando a tutte le critiche ricevute un anno fa. Oggi è primo in campionato e già agli ottavi di Champions. Apprezzato da tutti, osannato da qualcuno.alla vigilia della gara con la Roma: "Con me si dimezzano le perdite e si alzano trofei". Settembre 2022, nella bacheca arriverà ancora una Coppa Italia e una Supercoppa italiana.- Manca lo scudetto, ma qualcuno dice che questo può essere l'anno giusto. L'avvio di stagione è incoraggiante, niente a che vedere con l'inizio del campionato scorso: di questi tempi - per l'esattezza un giorno fa - l'Inter aveva fatto sei gol al Bologna ma tre giorni prima aveva perso 0-2 a Torino con la Juve.. Quest'anno, per capirci, ha vinto 4-0 con la Fiorentina, ha fatto 5 gol al Milan e ha conquistato i tre punti anche a Bergamo e in casa con la Roma.- La scorsa stagione dopo 11 giornate era al settimo posto, 21 punti contro i 28 di oggi. Più volte si era parlato di un possibile esonero, erano circolati; molti tifosi non aspettavano altro. Invece Simone ha vinto, 1-0 Calhanoglu. E ha tirato un sospiro di sollievo. A un anno di distanza si è preso la sua rivincita, oggi guarda tutti dall'alto e si gode il panorama. Inzaghi è alla guida di un'Inter (quasi) perfetta, che un fa ha rischiato di perderlo in una notte da brividi.