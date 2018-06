Un gioco ad incastri che potrebbe anche non avere una data certa da cui iniziare a trattare. Inter e Roma hanno iniziato a discutere del futuro di Radja Nainggolan con i primi che, dopo i corteggiamenti della scorsa estate, sono pronti a presentare l'affondo decisivo per regalarlo a Luciano Spalletti e i secondi che, blindati almeno a parole Pellegrini e Strootman non considerano più incedibile il talento belga.



SI' DEL GIOCATORE - Attraverso gli incontri avvenuti nel corso delle ultime settimane con Alessandro Beltrami, l'agente del giocatore, l'Inter ha già ottenuto un accordo di massima con Nainggolan per il trasferimento a Milano. Secondo diversi quotidiani italiani il contratto sarà lungo da almeno 4 anni e ingaggio importante che tocca quota 5 milioni di euro.



QUESTIONE DI BILANCI - E la data del 30 giugno potrebbe non essere fondamentale per chiudere l'affare perchè sebbene l'Inter non abbia fretta, la Roma invece gradirebbe chiudere la cessione prima della data fatidica per segnare una plusvalenza nell'attuale bilancio. Secondo il Corriere dello Sport la dirigenza giallorossa è pronta a venire incontro all'Inter con l'inserimento di contropartite tecniche per abbassare la parte fissa ma tenere alto il valore del cartellino di Nainggolan. La cifra richiesta è non meno di 30 milioni di euro in cui si possono aggiungere i cartellini di Valietti, Pompetti e Zaniolo (i tre preferiti da Monchi). Ciò che servirà all'Inter, invece, è racimolare abbastanza plusvalenze per garantire alla Roma almeno una prima parte del pagamento. Non semplice, ma tutt'altro che impossibile. Per un Ninja sempre più vicino ai nerazzurri.