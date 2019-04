Ignazio La Russa, politico italiano e grande tifoso dell'Inter, dice la sua a Radio Sportiva del caso Icardi: "La strada intrapresa era quella di togliergli la fascia. Sarebbe esagerato immaginare se la misura dipendesse dalle dichiarazioni di Wanda Nara. La reazione della società dipende da qualcosa che non è stato detto. Lui ha reagito come sappiamo, ma alla fine la società ha ricomposto la vicenda. L'errore clamoroso l'ha fatto Spalletti non portandolo in panchina. Casomai lo decidono i medici, non l'allenatore. Secondo me Spalletti è in confusione. E' una vergogna sentir dire che si perde anche con Icardi. E' una dichiarazione che non ho sopportato, perché se è vero che con Icardi in campo abbiamo perso, con lui e soprattutto grazie a lui abbiamo anche vinto".