Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato e noto tifoso dell'Inter, parla con favore dell'iniziativa Interspac: "Sostengo l’iniziativa che intende realizzare un importante progetto di azionariato popolare al fine di rafforzare l’Inter con capitali forniti dai tifosi. Sono disponibile ad impegnarmi in prima persona e, in qualità di Presidente dell’Inter Club Parlamento, a sostenere il progetto e a cercare nuovi sostenitori che possano acquistare quote, anche piccole, estremamente utili per rilanciare la nostra Amata Inter e tenerla ai vertici del calcio italiano e mondiale".