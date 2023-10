Il Presidente del Senato Ignazio La Russa, azionista dell'Inter, dopo l'Assemblea dei Soci del club nerazzurro, ha parlato così della questione stadio: "Abbiamo chiacchierato sullo stadio, continuo a dire che l’idea di restare da soli a San Siro è quella che mi piace di più. Sullo stadio è tutto in itinere, dipende molto dai tempi, anche perché ad esempio se l’Inter dovesse rifare San Siro ci sarebbe il problema del Milan perché in attesa del nuovo stadio nel 2028 dovrebbe restare al Meazza e non si potrebbe fare una ristrutturazione. Come vedete, ci sono sempre i cugini a metterci i bastoni tra le ruote (ride, ndr)”.