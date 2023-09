Arrivano indiscrezioni dall’Arabia Saudita che riguardano un dirigente dell’Inter. Si tratta di Alessandro Antonello, CEO Corporate del club di viale della Liberazione, arrivato in nerazzurro nel 2015 con l’incarico di direttore finanziario, divenuto amministratore delegato nel 2017, in sostituzione di Liu Jun. Secondo alcune voci, dopo Guido Fienga, divenuto nuovo CEO dell’Al Nassr, la Saudi League avrebbe contattato anche Alessandro Antonello, proponendogli identiche mansioni per un altro club.