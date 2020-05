L'Inter non molla la pista Cavani e anzi accelera dopo aver perso Mertens. La Gazzetta dello Sport racconta come negli ultimi 12 mesi ci siano stati già tre contatti tra l'attaccante e i nerazzurri e come questa potrebbe essere la volta buona per vedere l'uruguaiano a Milano. Il PSG, scrive la "Rosea”, ha deciso che ci sarà un solo posto in rosa tra Icardi e Cavani e Leonardo ha scelto l'argentino. L'ex Napoli si appresta così a salutare, i nerazzurri lo accoglierebbero volentieri, ma prima c'è da trattare il ricco biennale.